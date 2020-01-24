"Больше всего туристов на Хайнане. По предварительным оценкам федеральных операторов, там около 5-6 тыс. россиян. Еще до 1 тыс. организованных туристов могут путешествовать по Китаю в рамках групповых и индивидуальных экскурсионных туров — они путешествуют в Пекин и Шанхай", — сказала она.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.