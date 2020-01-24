"Экспедиция в составе шести человек, которые являются гражданами России, сообщила, что одному из них требуется помощь в связи с ухудшением здоровья. На место выехали два расчета на гусеничном вездеходе. В 16:30 мск от руководителя экспедиции М. Борисенко поступило сообщение, что состояние здоровья одного из членов группы стабилизировалось. Учитывая неблагоприятные погодные условия, горный ландшафт и опасность снежной лавины, поисковые работы будут продолжены завтра", — сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Туристы находятся в 13 км к востоку от села Ншхарк (140 км к юго-востоку от Еревана).

В поисковые работы вовлечена также группа спасателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

При необходимости будут задействованы также беспилотники, отметили в МЧС.