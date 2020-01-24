"Япония – одна из популярных стран для китайских туристов во время празднования Нового года по лунному календарю (25 января). Однако в связи с распространением короновируса в КНР премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился усилить в аэропортах проверки пассажиров международных и внутренних рейсов, проводить медицинские осмотры пассажиров, прибывших из Китая. Авиакомпаниям рекомендовано информировать пассажиров об опасном заболевании", — пишет издание.



Также премьер-министр потребовал усилить работу медицинских центров диагностики заболеваний по всей стране. "Я прошу граждан Японии не паниковать, применять профилактические меры против простуды и сохранять спокойствие", — цитирует Japan Times Абэ.



Как отмечает газета, в крупных аэропортах по всей стране установлены плакаты, предупреждающие пассажиров, у которых есть симптомы коронавируса, о необходимости обратиться в службу карантина. Кроме того, все люди проходят проверки тепловизорами.



В пятницу МИД Японии рекомендовал туристам не посещать Ухань. Одна из крупнейших авиакомпаний Японии All Nippon Airways объявила о приостановке полетов в китайский город из-за вспышки коронавируса.



Владельцы тематических парков, магазинов и ресторанов инструктируют сотрудников по мерам профилактики инфекционных заболеваний: призывают мыть руки дезинфицирующими средствами на спирте, полоскать горло лекарственными настоями, носить маски и перчатки. Если у клиента наблюдаются симптомы заболевания, ему необходимо сообщить о местонахождении ближайшего медучреждения. В отелях проводят дезинфекцию мест общественного пространства, в частности протирают кнопки лифтов, ручки дверей. "Некоторые гостиницы вывешивают плакаты для постояльцев с просьбами сообщить сотрудникам отеля, если у них появились температура и кашель", — пишет Japan Times.



Отмечается, что больше половины гостей в отелях Японии в январе-феврале – иностранцы, которые приезжают на празднование китайского Нового года и снежного фестиваля в Саппоро.



Газета сообщает, что некоторые японские компании отменяют командировки в Китай, филиалы в КНР переводят сотрудников на домашний режим работы.



По данным Китайского научно-исследовательского института выездного туризма, до 30 января граждане КНР совершат более 7 млн поездок за границу. Сервис Trip.com сообщает, что Япония является наиболее популярным направлением у туристов из КНР, за которым следуют Таиланд, Сингапур и Малайзия.



Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Сингапуре, Южной Корее и США.



В Японии зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба заболевших – граждане КНР, посетившие в январе город Ухань.