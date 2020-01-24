"Российским туроператорам и турагентам — приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в КНР о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия и т.д.) или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ", — говорится в сообщении ведомства.

Органам государственной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации Ростуризм рекомендует в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

"Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта", — говорится в сообщении.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.