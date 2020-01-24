"Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом", — говорится в сообщении ведомства.

"В целях обеспечения безопасности российских туристов, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" Ростуризм рекомендует российским гражданам — воздержаться от поездок в КНР в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — сообщает Ростуризм.

Уже находящимся в Китае туристам ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности. В том числе, рекомендуется принимать все необходимые меры личной безопасности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).

В пятницу Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.