В нем говорится, что посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания.

Согласно данным компетентных органов Китая, по состоянию на 24 января, в КНР зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун), включая 25 с летальным исходом.

Выявлено 1072 случаев с подозрением на новый коронавирус в 20 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения. В Специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 5 случаев, в САР Макао — 2, на Тайване -1, За рубежом обнаружены 4 случая в Таиланде, 2 — во Вьетнаме, по 1 — в Японии, Республике Корея, США, Сингапуре.

Власти Китая принимают меры в целях обеспечения здоровья и безопасности населения. В провинции Хубэй введены ограничения на перемещение людей. В Пекине отменен ряд крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.

Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации, а тем из них, кто находится в Китае соблюдать меры предосторожности. Осуществляется мониторинг прибывающих из Китая.

Ростуризм рекомендует российским туристам в КНР при возникновении первых признаков заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации.