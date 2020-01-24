"В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)", — говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам с билетами, оформленным не позднее 24 января 2020 года на рейсы под кодом SU по указанным маршрутам на даты перевозки в период с 24 января по 7 февраля 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы): вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета по 29 февраля 2020 года или оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.