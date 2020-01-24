"В связи с информацией, полученной от Роспотребнадзора в пятницу, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию при планировании путешествия, а также при принятии решения о поездке в КНР", — говорится в сообщении Ростуризма в пятницу.

Как отметили в ведомстве, туроператорам и турагентам следует информировать туристов, планирующих поездки в КНР, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

"Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации будет оперативно доводить ее до туроператоров, турагентов и туристов", — говорится в сообщении.

Телефон горячей линии для туристов 8 (499)-678-12-03. Режим работы горячей линии с 9:00 до 21:00 мск.

Ранее ведомство сообщило, что отказаться от уже оплаченных туров в Китай без штрафа нельзя.

В пятницу Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.