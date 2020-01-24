Из-за опасности распространения коронавируса на такую меру пошли в аэропортах Катара и Кувейта. В Международном аэропорту Кувейта созданы специальные карантинные комнаты, в которые будут помещать пассажиров, у которых выявят подозрения на заболевание.

Управление гражданской авиации Пакистана объявило в пятницу, что все пассажиры, прибывающие из Китая, начнут проходить медицинский осмотр.

Медицинские проверки ранее были введены в аэропортах ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании, Малайзии и ряде других стран.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.