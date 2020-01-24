"Нынешняя рекомендация Роспотребнадзора воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране не предполагает отказа от туров без штрафов. Получить полный возврат средств за аннулированный тур можно только в случае, если есть угроза безопасности, и это указано. Подобные распоряжения Роспотребнадзора выходят со ссылкой на статью 14 закона о туризме", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В то же время в Ростуризме заметили, что "ситуация может поменяться в любой момент, и Роспотребнадзор выпустит новое распоряжение".

В декабре в китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй на востоке страны) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.