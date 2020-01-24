"Согласно представителю полиции Алена (ИФ — город в федеральной земле Баден-Вюртемберг), граждан России среди пострадавших нет", — сказал представитель посольства. По его словам, среди погибших россияне также не значатся.

Стрельба в ФРГ, в результате которой погибли шестеро человек, произошла, предположительно, на бытовой почве, сообщил "Интерфаксу" ранее представитель пресс-службы полиции земли Баден-Вюртемберг Давид Эберт. Он подтвердил сообщения СМИ о том, что жертвами происшествия стали шестеро человек. Есть раненые, но их число пока не известно. ЧП произошло в маленькой общине Рот-ам-Зее. Стрелявший задержан.