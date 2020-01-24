На внутренних воздушных линиях перевозки выросли примерно на 2%, до 16,4 млн человек. Самыми популярными направлениями, как и в предыдущем году, были Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Краснодар.

На международных линиях пассажиропоток аэропорта упал более чем на 10%, до 11,9 млн человек. В топ-5 по объему перевозок вошли Анталья, Дубай, Минск, Ереван и Мюнхен.

Авиакомпании-партнеры Домодедово совершили перелеты по 187 направлениям, 43 из них уникальные для Московского авиационного узла, отмечается в сообщении. Среди новых маршрутов – Бордо, Монпелье и Жирона (открыли "Уральские авиалинии"), Ницца и Семипалатинск (S7). "ИрАэро" и Smartavia открыли рейсы в Оренбург. Royal Flight возобновила полетную программу в Гоа, Нячанг, Утапао, Коломбо, Анталью. Новым партнером Домодедово стала Air Astana, которая перевела рейсы из Шереметьево.

В декабре общий пассажиропоток Домодедово вырос на 8%, до 2 млн человек. Внутрироссийские перевозки увеличились на 6%, до 1,2 млн человек, зарубежные – на 12%, до 762 тыс. человек.

Как сообщалось, пассажиропоток Шереметьево в 2019 г. вырос на 9%, до 49,9 млн человек (его статистика включает детей до 2 лет). Третий аэропорт Московского авиаузла – Внуково – обслужил 24 млн человек (+12%).