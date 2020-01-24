"На самолетах Bek Air протекли двигатели. Была обнаружена течь масла с двигателей. Инспекторы обнаружили тазы под всеми двигателями, куда стекало масло, чтобы оно не протекало через фюзеляж. Документы по нормам течи не зафиксированы в журналах", — сказала Орледи на пресс-конференции в Нур-Султане в пятницу.

"Отслоение стекла левого движущегося окна в кабине пилотов (одного из самолетов — ИФ-К). Кабина защищена двойным стеклом, но тут был факт отслоения. Документация отсутствовала, зафиксировавшая этот факт", — добавила она.

Орледи отметила, что авиакомпания не фиксировала данные нарушения в журналах. Также эксперт упомянула и серьезный износ шин.

"Лимиты на износ шин не соблюдались. Никаких записей в журнале нет. В одном из самолетов обнаружена протечка неопределенной жидкости в пассажирском отсеке. Обнаружены дырки на половых панелях багажного отсека. Этих дырок не должно быть", — перечислила Орледи некоторые нарушения.

Дополнительно в ходе проверки обнаружен самолет с большими вмятинами правой части фюзеляжа перед передним багажным отсеком. По ее словам, это является "одной из важнейших частей самолета" и с такими вмятинами летать запрещено.

Инспекторы также обнаружили металлический скотч на сервисных люках со следами износа.

"Данная ситуация присутствует на всех воздушных суднах. На самолете для фиксации детали использовался скотч. Скотч можно использовать, но это должен быть специальный скотч. Но тот, что был обнаружен нашими инспекторами, не авиационный скотч", — отметила Орледи.

В целом, по ее информации, пилоты авиакомпании Bek Air не в полной мере выполняли процедуру предварительного осмотра судна.

Как сообщалось, авиационная администрация Казахстана начала проверку авиакомпании Bek Air после катастрофы самолета Fokker 100 27 декабря 2019 года под Алма-Атой. Кроме того, Авиационная администрация приостановила действие сертификатов Bek Air сразу после катастрофы, а Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала у авиакомпании код обозначения.

По завершению проверки ААК предоставит Bek Air полгода для устранения выявленных нарушений. В противном случае сертификаты эксплуатанта и летной годности будут отозваны.

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата – Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора. В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Как сообщалось со ссылкой на вице-премьера Романа Скляра, правительственная комиссия, расследующая крушение, считает обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы. Кроме того, рассматриваются версии нарушения коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, ошибки экипажа, отказа авиационной техники.