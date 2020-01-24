Министерство культуры и туризма КНР в пятницу рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров по стране и за рубеж из-за распространения опасного коронавируса.

"В настоящее время запросов от китайских партнеров к нам пока не поступало. Если был выпущен запрет правительством Китая, все забронированные ранее туры на текущий период будут аннулированы, возврат денег будет произведен согласно условиям договора", — пояснили в "Интуристе".

По словам исполнительного директора туристской ассоциации "Мир без границ" Александра Агамова, подтверждения запрета на продажу туров пока нет. "Министерство культуры и туризма КНР не выпустило подробное распоряжение. Есть только требование о прекращении авиасообщения с провинцией Хубэй. В случае принятия таких масштабных мер, надо ждать уведомления от того же министерства, а также уведомление от МИД РФ в адрес Ростуризма", — сказал он.

Как отметили в "Интуристе", в межсезонье турпоток из Китая незначительный, традиционно основные заезды приходятся на лето. В 2019 году Россию посетили 1,3 млн организованных китайских туристов, это ведущий въездной рынок для нашей страны.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. На данный момент известно более чем о 600 заболевших, 17 человек погибли. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.