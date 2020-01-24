По данным агентства, туристы обратились в медицинский центр в Ивало на севере Финляндии с симптомами, похожими на грипп, поздним вечером в четверг. Согласно информации врача-инфекциониста Марку Броаса, их анализы отправили специалистам в Хельсинки на проверку.

Тем не менее, медик полагает, что туристы, скорее всего, больны гриппом, а не заражены новым коронавирусом.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.