"Турпоток из РФ на Кубу по итогам 2019 года вырос на 30% и составил 178 тысяч человек. Российские туристы посещают почти все туристические направления страны: от провинций Ольгин, Камагуэй в восточной части или островов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария в центральной части до Гаваны и пляжных курортов Варадеро в провинции Матансас", — пишет издание.

Согласно прогнозами министерства, число российских путешественников на Кубе может вырасти до 200 тысяч в 2020 году. "Это связано с участием России в туристической ярмарке FitCuba, а также со слаженной работой принимающей компании Havanatur и крупных туроператоров, работающих на российском рынке", — пишет Cuba News.

Как отмечает газета, устойчивый рост числа туристов позволит России конкурировать с такими странами как Канада, Франция, Великобритания и Испания.

В 2018 году Кубу посетили почти 137,9 тысяч россиян.