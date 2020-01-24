"На переговорах в Мадриде мы договорились с UNWTO о реализации совместного проекта в сфере образования. Образовательный центр международной Академии туризма под эгидой ЮНВТО появится в Санкт-Петербурге в 2020 году", — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, одним из ключевых направлений туризма является развитие кадрового потенциала и повышение качества туристских услуг.

"Россия перезапускает туризм с учетом мировых трендов и лучших международных практик в отрасли. Санкт-Петербург в качестве глобальной туристской дестинации как нельзя лучше подходит для реализации такого проекта", — считает она.

В 2019 году с инициативой создания центра выступили глава Ростуризма и Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили. Проект был поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным на прошедшей осенью в Санкт-Петербурге 23-ей Сессии Генассамблеи UNWTO.