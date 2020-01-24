При составлении рейтинга учитывалась стоимость входных билетов и количество негативных отзывов об объекте в Instagram.

В лидерах антирейтинга оказались два Диснейленда – в американском штате Флорида и в Париже. Входные билеты туда стоят $110-140, что делает посещение парков Диснея одним из самых дорогостоящих развлечений в мире.

В топ самых разочаровывающих достопримечательностей также вошла башня Бурдж-Халифа в Дубае. Чтобы подняться на ее смотровую площадку, нужно заплатить около $107, и это будетдаже не самая высокая площадка.

Среди других мест, в которых разочаровались путешественники, — парк развлечений PortAventura в Испании (57 евро), Legoland в английском Виндзоре (47 фунтов), Ниагарский водопад в Канаде ($46) и башня Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, вход на которую стоит почти $44.

При этом лучшей мировой достопримечательностью по соотношению цена-качество в Club Med назвали музей-заповедник Петергоф в пригороде Санкт-Петербурга. Входной билет туда стоит меньше $10 (600 рублей), и за эти деньги можно посмотреть большой красивый парк с дворцами и фонтанами.

В число лучших мест также вошли Большое Соленое озеро в штате Юта в США ($3), пирамиды Гизы в Египте ($10), римский Колизей (12 евро) и Тадж-Махал в Индии ($16).