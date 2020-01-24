"В целях сдерживания распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и в соответствии с общими мерами по профилактике и борьбе с заболеваниями, пожалуйста, обратите пристальное внимание на распространение коронавируса, а также на рекомендуемые меры профилактики и контроля, выпущенные соответствующими китайскими властями, внимательно следите за ситуацией и при необходимости сокращайте регулярные рейсы в Ухань и обратно, выполняемые вашими авиакомпаниями", — говорится в уведомлении, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В то же время в авиаадминистрации Китая призвали авиакомпании соблюдать права авиапассажиров.

"Пассажирское соглашение и права пассажиров должны быть гарантированы. Сокращение рейсов не из соображений контроля за распространением вируса не будет учитываться", — говорится в уведомлении.

Данное распоряжение также распространяется на авиакомпании Гонконга, Макао и Тайваня.