До 26 января профильный комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи собирает предложения и замечания экспертов и представителей отрасли по законопроекту.

Законопроектом предлагается введение обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, оказывающих услуги на туристских маршрутах, определяются основные требования к ее проведению, а также к уровню образования, стажу работы и профессиональным качествам аттестуемых лиц.

Аттестацией инструкторов-проводников по видам и категориям сложности туристских маршрутов будут заниматься некоммерческие организации, включенные в федеральный реестр. Законопроект также предполагает разработку положения о федеральном государственном контроле за деятельностью юридических лиц, включенных в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников.

"Работа организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, будет осуществляться на территории всей России. Это правильный подход, так как такие организации должны обладать многолетним опытом в сфере активного туризма. Однако при доработке законопроекта мы предлагаем установить необходимость согласования деятельности таких организаций с органами власти тех регионов, на территории которых располагаются туристские маршруты, по которым будет проводиться аттестация инструкторов-проводников. Предложение учитывает позиции регионов", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Он уточнил, что в случае принятия законопроекта аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников по всей России введут с 1 июля 2020 года, а административную ответственность, с учетом переходного периода, с 1 января 2022 года.

"Такой переходный срок достаточно разумный, и он позволяет, не перенося срок вступления закона в силу, добиться того, чтобы с 1 января 2022 года можно было спокойно применять административную ответственность за нарушения законодательства", — заключил сенатор.