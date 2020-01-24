"Земельный участок, на котором осуществлялось строительство развлекательного центра, находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, входит в границы водоохранной зоны Байкала, расположен в прибрежной защитной полосе озера, где строительство зданий и сооружении прямо запрещено законом", — говорится в сообщении.

Объект площадью 5,6 тыс. кв. м по улице Академической в поселке Листвянка Иркутского района построила компания ООО "Байкальский острог".

Иск в суд надзорное ведомство предъявило по результатам рассмотрения обращения местных жителей к прокурору области на личном приеме в приемной президента РФ. Они пожаловались на нарушения градостроительного и природоохранного законодательства в прибрежной полосе Байкала при строительстве развлекательного центра.