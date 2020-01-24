"Специалисты туроператора проанализировали бронирования на летние даты по более чем 30 направлениям и выяснили, что спрос на поездки в Турцию летом вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Грецию – в 4 раза, на Кипр – в 4 раза, в Италию – в 2,5 раза, в Болгарию – в 2 раза, в Испанию – в 3,7 раза", — рассказали в TEZ Tour.

Как отметили в пресс-службе туроператора, в последние годы россияне стремятся спланировать свой летний отпуск заранее по наиболее выгодным ценам.

"В настоящее время мы видим значительный прирост продаж на лето 2020 по акциям раннего бронирования, спрос превышает показатели последних лет в несколько раз и продолжает расти. Положительно сказывается и привлекательный курс зарубежных валют: туры рассчитываются в евро и долларах по курсу на день оплаты, туристы стремятся забронировать свои путешествия по наиболее выгодным тарифам. Стремление спланировать свой летний отпуск как можно раньше объясняется не только желанием сэкономить, но и забронировать места в популярных отелях. В этом году мы открыли продажи туров на предстоящий летний сезон раньше обычного, еще 1 августа 2019 года, и сразу начались активные бронирования", — пояснили в TEZ Tour.

В компании добавили, что минимальная стоимость летних туров в Турцию с авиаперелетом начинается от 15,4 тысяч рублей на человека при двухместном размещении в отеле 3* на 7 дней. На аналогичных условиях можно забронировать поездку в Италию от 19,4 тысяч рублей, в Грецию – от 20,6 тысяч рублей, Болгарию – от 21,4 тысяч, Испанию – от 24,25 тысяч, на Кипр – от 25,4 тысяч рублей.

Турцию за 11 месяцев 2019 года посетили 6,9 млн российских туристов, это на 17,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.