"В связи с существующими рисками заноса на территорию России из юго-восточных стран коронавируса Россельхознадзор усилил контроль за багажом граждан, прибывающих из этих стран", — сообщила "Интерфаксу" советник руководителя службы Юлия Мелано.

"Если ранее досмотр осуществлялся в порядке мониторинга, то сейчас проверке подвергается весь поступающий багаж и вся ручная кладь", — добавила она.

По ее словам, эта мера введена на всей территории России — как непосредственно на пограничных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ, так и на железнодорожных и аэровокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска.

Как сообщалось, новый коронавирус, распространившийся в ряде стран Юго-Восточной Азии, приводит к пневмонии.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

Спецкомиссия ВОЗ рекомендовала всем странам продолжить противоэпидемические мероприятия и изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.

Как сообщает корпоративное издание Россельхозназора "Ветеринария и жизнь", вероятным источником вируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных — змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

"Вполне возможно, что новый коронавирус возник по такому же механизму, как и похожий на него вирус атипичной пневмонии SARS, унесший жизни более 700 человек. SARS появился на китайском рынке дичи", — сообщила изданию эколог, научный журналист Анастасия Мазнева.

По ее словам, самая большая опасность рынков дичи — это неестественное для дикой природы долгое соседство самых разных животных.