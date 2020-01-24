"Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

Подчеркивается, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается в полном объеме.

Ведомство также сообщает, что коронавирус у пассажиров, прибывающих из Китая в Россию, пока не обнаружен — во всех подозрительных случаях виной симптомов были грипп, парагрипп, риновирус, ОРВИ и пневмония бактериального происхождения.

"За время введения мониторинга выявлены: один больной гриппом В и аденовирусной инфекцией, один больной парагриппом, один больной риновирусной инфекцией, трое больных гриппом А, двое — респираторно-синтициальной инфекцией, один — больной пневмонией бактериального происхождения. Больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Новый коронавирус, как сообщалось, приводит к пневмонии.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

Спецкомиссией ВОЗ всем странам рекомендовано продолжить противоэпидемические мероприятия и продолжить изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.