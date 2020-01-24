"Отказы были совершенно единичные. Из той формулировки (Роспотребнадзора – ИФ), которая есть, не следует, что нужно отказываться (от поездки – ИФ), и в случае отказа сразу же автоматически будет выплачено все, без каких-либо удержаний", — сообщил агентству "Интерфакс-Урал" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, добавив, что серьезных поводов для паники у путешественников пока нет.
По его данным, на острове Хайнань, куда ездят отдыхать уральские туристы, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
"Там жесткий контроль за всеми пребывающими зарубежными гражданами и гражданами КНР", — отметил он.
При этом Мальцев не исключает снижения объемов продаж на данном направлении в случае более негативного развития ситуации.
Каждую неделю на остров Хайнань из Екатеринбурга, по информации Мальцева, отправляется порядка 700 человек, загрузка самолетов близка к 100%.
Как сообщалось, Роспотребнадзор порекомендовал российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации по коронавирусу.