"В 2019 году Шри-Ланку посетили 86,5 тысяч россиян, это на 34% больше, чем годом ранее. Турпоток из РФ побил рекорд 2014 года, когда в страну приехало 69,7 тысяч российских туристов", — пишет издание.

Заметный рост числа туристов из России связан с расширением полетной программы "Аэрофлота" в Коломбо. "Так, пять еженедельных рейсов в зимнем расписании с октября 2018 по март 2019 года на самолетах Airbus A330 были невероятно прибыльными", — отмечает газета.

В настоящее время регулярные рейсы из Москвы в Коломбо выполняет авиакомпания "Россия" ("дочка" "Аэрофлота") на самолетах Boeing 777-300ER пять раз в неделю.

В апреле прошлого года на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки террористов стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Погибло 250 человек, в том числе, 40 иностранцев. На фоне трагедии турпоток в страну обвалился – в частности, в мае Шри-Ланку посетило лишь 844 российских туриста (-33,2%).

В целях поддержки туризма власти Шри-Ланки ввели бесплатный безвизовый режим для граждан почти 50 стран, в том числе россиян, с 1 августа 2019 года. Предполагалось, что он закончится в январе 2020 года, однако власти страны приняли решение продлить его до 30 апреля 2020 года.