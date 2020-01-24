"Китайская сторона сообщила о закрытии аэропорта в Ухане и уведомила о временном прекращении полетов из аэропорта Тяньхэ в Москву", — сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Между тем, в Москве не вводили ограничений на полеты в КНР. "Никаких ограничений авиасообщения с КНР, в том числе с аэропортом Тяньхэ с российской стороны не вводилось", — сказал источник.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс CZ355 в пятницу не станет делать промежуточную посадку в уханьском аэропорту Тяньхэ, а полетит напрямую из Гуанчжоу в Москву.

По данным Flightradar24, рейс выполняется по маршруту Гуанчжоу – Ухань. Однако в полете лайнер изменил курс на север и направляется напрямую в сторону Москвы.

Пока время прибытия самолета в Шереметьево в пятницу остается прежним: 19:25 мск.

Ранее, 22 января, в Шереметьево из Уханя прибыл самолет той же авиакомпании. Затем он вылетел обратно в Ухань.

Из Москвы в Ухань прямой рейс выполняет китайская компания China Southern Airlines. Далее после посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям.

Накануне штаб по профилактике и контролю эпидемии, расположенный в Ухани, сообщил об остановке работы с утра четверга автобусов, метро и паромов. Жителей призвали без особой необходимости не покидать город. Также введены временные ограничения на выезд в аэропорту и на железнодорожных станциях города.

В среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны никаких ограничений на полеты в Ухань нет. Тем не менее, по его словам, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны. "Если авиаперевозчик физически не сможет выполнить рейс, например, в связи с закрытием аэропорта или введением запрета от местных властей, тогда возможны изменения в расписании. Информация должна быть доведена до пассажиров заранее", — сказал источник.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один — на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

В четверг стало известно, что в Китае изолировали уже два города в рамках борьбы с распространением коронавируса — Хуанган и Ухань.