Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

Позиция помощника президента РФ по экономике стала вакантной после назначения во вторник Андрея Белоусова первым вице-премьером РФ.

Назначение министра экономики помощником президента — это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.

Орешкин занимал пост министра экономического развития РФ с 30 ноября 2016 года. Позиция помощника президента РФ по экономике стала вакантной после назначения во вторник Андрея Белоусова первым вице-премьером РФ.

Назначение министра экономики помощником президента — это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.

Мединский до недавнего времени занимал пост министра культуры РФ, 21 января, когда был объявлен состав нового российского правительства, стало известно, что его на этой должности сменила глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Мединский работал министром культуры с 2012 года.

В свою очередь советник президента РФ Владимир Толстой сообщил "Интерфаксу", что продолжает работать советником по культуре после назначения Мединского помощником главы государства. "Пока, кажется, да, остаюсь. Пока не было указаний руководства, — сказал Толстой. – Руководство найдет, чем нам всем заняться, работы много, хватит на всех, так что не волнуйтесь".

Помощники президента РФ в соответствии с положением об администрации выполняют следующие функции: подготавливают предложения президенту РФ по реализации его полномочий; подготавливают аналитические, справочные, информационные материалы для президента; подготавливают предложения по перспективным и текущим планам работы президента; участвуют в подготовке государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок президента, его встреч с гражданами, представителями политических партий и иных общественных объединений; обеспечивают по решению президента или руководителя администрации деятельность Государственного совета РФ, иных совещательных и консультативных органов при президенте РФ; подготавливают проекты поручений президента РФ и исполняют отдельные поручения президента РФ.

Помощник президента по экономическим вопросам, в частности, обычно курирует экспертное управление администрации президента РФ.