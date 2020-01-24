"По имеющейся у посольства информации (по состоянию на 24 января), среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на ее сайте.

Там напомнили, что в целях обеспечения здоровья и безопасности населения с утра 23 января в административном центре провинции Хубэй — городе Ухань — временно прекращена работа общественного транспорта, метро, речного транспорта, приостановлено междугороднее сообщение, временно закрыты аэропорт и железнодорожные вокзалы. В соответствии с распоряжением Народного Правительства провинции Хубэй, гражданам не следует покидать Ухань при отсутствии особых причин.

"Посольство запросило информацию о порядке выезда иностранных граждан из г.Ухань. О возобновлении транспортного сообщения будет объявлено дополнительно. Посольство поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в провинции Хубэй и непосредственно в г.Ухань", — отмечается в сообщении.