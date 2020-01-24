"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном в пятницу.

Ранее специальная комиссия ВОЗ пришла к выводу, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за нового типа коронавируса.

Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции накануне, экстренный комитет, который должен был решить, объявлять ли ЧС в сфере здравоохранения, к единому выводу не пришел — пока в организации придерживаются позиции, что "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения".

Всем странам рекомендовано продолжить противоэпидемические мероприятия и продолжить изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.