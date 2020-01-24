В рамках договоренности с 15 июня 2020 года планируется открыть рейсы между Сочи и столицей Бахрейна Манамой.

Договоренности были достигнуты в ходе 40-й международной туристической выставки FITUR 2020 в Мадриде, на которой Сочи представлен в рамках единой экспозиции, посвященной развитию туризма в России.

"Первый рейс из арабского государства запланирован на 15 июня", — подчеркивается в сообщении.

В нем также отмечается, что прямой рейс в Сочи упростит перелеты из Бахрейна и Саудовской Аравии, а также будет способствовать развитию турпотока из арабских стран.