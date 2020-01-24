"Как сообщалось, представитель российского ведомства принимает участие в заседании специальной комиссии ВОЗ, которая оценивает риски для международного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Среди противоэпидемических мер ВОЗ перечисляет "проведение активного эпиднадзора, раннее выявление (инфекции), изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов (зараженных — ИФ) и предотвращение дальнейшего распространение инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что страны мира обязаны делиться информацией об эпидемической ситуации с ВОЗ в рамках международных договоренностей.

Кроме того, всем странам рекомендовано уделять особое внимание сокращению случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международного распространения и содействию международному реагированию.

Медикам во всем мире также рекомендовано активно принять участие "в пополнении знаний о вирусе и заболевании, а также в продвижении вперед научных исследований".

"Странам также следует исполнять рекомендации ВОЗ в отношении поездок", — подчеркивается в сообщении.

В ВОЗ также подчеркивают, что "мировое сообщество должно продолжать демонстрировать солидарность и сотрудничество в оказании поддержки друг другу в выявлении источника этого нового вируса, его полного потенциала в плане передачи от человека к человеку, обеспечении готовности возможному завозу случаев заболевания и в проведении исследований с целью разработки необходимого лечения", цитируют в Роспотребнадзоре рекомендации ВОЗ.