"Первая, самая срочная, задача — повысить пропускную способность международного терминала на 30%. Мы разработали соответствующую концепцию, на наше предложение хорошо откликнулись таможенные и пограничные службы. Рассчитываем, что в рамках действующего пункта пропуска к июню обеспечим заявленную способность", — приводит слова Васильченко пресс-служба администрации Приморья.

В настоящее время площадь аэровокзала составляет 46 тыс. кв. метров.

"По международному уровню это возможность качественного обслуживания от 4,6 млн пассажиров в год. У нас (в аэропорту Владивостока — ИФ) в прошлом году было более 3 млн пассажиров, на 17% выше показателя 2018 года. Соответственно в ближайшие семь (лет — ИФ), если будем эффективно использовать площади существующего терминала, сможем обслуживать людей без нареканий на качество", — отметил представитель "Базэла".

Среднесрочная задача, по словам Васильченко, — до конца текущего года скорректировать планировку действующего терминала: изменить технологии движения пассажиров, конфигурации багажных систем, назначение площадей.

"Одновременно с этим на текущий год предусмотрены средства на разработку долгосрочного, на 20 лет, мастер-плана развития аэропорта. Это большой документ, который позволит запланировать увеличение площади аэропорта. Предполагается построить второй, аналогичный по площади пассажирский терминал, перенести ближе служебно-технические здания, построить гостиницу ", — сказал он.

Представитель "Базэла" также отметил, что российская авиакомпания S7 заинтересована в том, чтобы построить на территории аэропорта Владивосток ангар для обслуживания своих воздушных судов.

"Сейчас у нас базируются пять самолетов. S7 рассматривает Владивосток как базовый хаб на Дальнем Востоке. Отдельное, очень перспективное направление — грузы. Планируем в качестве базовой компании привлечь крупнейшего российского грузоперевозчика AirBridgeCargo", — сказал Васильченко.

По его словам, одной из ключевых задач становится решение вопроса с вводом в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы, которая была построена более 30 лет назад, в дополнение к действующей. "По оценке, проводившейся по заказу аэропорта, в 2023 году наступает период капитального ремонта действующей полосы. Для проведения этих работ потребуется реконструкция второй полосы. Мы, со стороны аэропорта, готовы финансировать проектирование этих работ", — отметил Васильченко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба, заявил, что готов повторно обратиться в правительство РФ для решения данного вопроса.

Аэропорт Владивостока в 2019 году обслужил 3,080 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года. В том числе на внутренних маршрутах обслужено 1,630 млн человек (рост на 10%), на международных — 1,450 млн человек (рост на 26%).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.