"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

В нем также отмечается, что Роспотребнадзором с первых дней ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала.

"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", — отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что "по информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 23.01.2020 в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), из них 625 — в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 4 в Таиланде, по 1 в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом. На данный момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку".

"Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

22 января сообщалось о прибытии в российские аэропорты Пулково и Шереметьево пассажиров с симптомами ОРВИ, однако коронавирус у них лабораторно не подтвержден.

В четверг стало известно, что в Китае изолировали два города в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением коронавируса — Хуанган и Ухань, где была зафиксирована вспышка пневмонии. Музеи, библиотеки и достопримечательности закрыты в городе Чиби, расположенном в 100 км от Уханя, сообщали китайские СМИ, в городе также приостановлена работа общественного транспорта. Отдельные ограничения введены также властями городов Сяньтао и Эчжоу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.