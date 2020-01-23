"В середине февраля 2020 года планируем начать обновление состава поездов 99/100 Москва-Владивосток", — сказал он. "Все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов. Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава", — добавил Иванов.

В вагонах купе нового модельного ряда появились USB-розетки, удобное освещение, персональные сейфы, а также душ, пеленальный столик, сенсорные смесители и электросушилки для рук. Вместо технических тамбуров в вагонах установлены сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, кофе-машинами, микроволновыми печами, холодильниками и зонами для приема пищи. В новой модельной серии купейных вагонов появился также герметичный межвагонный переход.

Первый новый купейный вагон ФПК запустили в октябре 2019 года на маршруте Москва — Белгород.