"Думаю, что этот год запомнится тем, что мы начнем расширять географию международных полетов. В первом полугодии — Мюнхен и Баку. Мы работаем с Росавиацией на тему полетов в Италию. Последний раз, когда мы были в Италии, говорили с президентом этой земли, что было бы неплохо, если бы у нас такой полет появился . Еще ряд предложений есть, они сегодня изучаются, рассматриваются", — сказал Голубев.

Предполагается расширение и маршрутной сети по России. "Не так давно мы обсуждали с президентом Татарстана возможность еще одного рейса. И не только в Казань, но и в другую часть Татарстана", — сказал губернатор.

Он также сообщил, что в текущем году авиакомпания "Азимут" продолжит работу по расширению парка воздушных судов.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тысяч человек. Сейчас в парке компании 11 лайнеров SSJ-100, к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до 16.