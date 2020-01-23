"В 2020 году абсолютно точно будем расширять количество поездов, на которые продаются невозвратные билеты", — сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"С 20 января по 31 марта в рамках пилотного проекта невозвратные билеты будут доступны еще в шести поездах", — отметил он.

Речь идет о маршрутах на поезда Москва — Кисловодск, Москва — Санкт-Петербург (№ 5/6), Москва — Петрозаводск (два поезда — "Карелия" и "Сура"), Москва — Казань, Санкт-Петербург — Адлер.

Как сообщалось, ФПК открыла продажу невозвратных ж/д билетов в поезда дальнего следования год назад. Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов. На поездки в плацкартных и общих вагонах (так называемый регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.