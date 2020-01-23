Речь идет о запросах на получение американской туристической визы в случаях, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американский паспорт.

В соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды.

Правила опубликованы в Федеральном реестре.

Новые правила призваны помочь искоренить незаконную деятельность, связанную с индустрией "туризма для родов".

Практика поездок в США для родов, по сути, законна, отмечает AP, однако существуют случаи, когда власти арестовывают сотрудников агентств, занимающихся организацией "туризма для родов" в связи с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов.

В государственном департаменте США считают, что посещение страны с целью "туризма для родов" не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

Ранее на этой неделе портал Axios сообщил, что "туризм для родов" является популярной практикой получения американского гражданства среди россиян, китайцев и нигерийцев.

Официальных данных о новорожденных гражданах США, чьи матери приехали рожать из другой страны, не существует. По данным организации "Центр иммиграционных исследований", которая сотрудничает с администрацией президента, ежегодно женщины, въехавшие в страну по туристическим визам, рожают 33 тысячи младенцев.