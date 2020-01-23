Как следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс CZ355 не станет делать промежуточную посадку в уханьском аэропорту Тяньхэ, а полетит напрямую из Гуанчжоу в Москву.

Пока время прибытия самолета в Шереметьево в пятницу остается прежним: 19:25 мск

Из Москвы в Ухань прямой рейс выполняет китайская компания China Southern. Далее после посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям.

Накануне штаб по профилактике и контролю эпидемии, расположенный в Ухани, сообщил об остановке работы с утра четверга автобусов, метро и паромов. Жителей призвали без особой необходимости не покидать город. Также введены временные ограничения на коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.

В среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны никаких ограничений на полеты в Ухань нет. Тем не менее, по его словам, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны. "Если авиаперевозчик физически не сможет выполнить рейс, например, в связи с закрытием аэропорта или введением запрета от местных властей, тогда возможны изменения в расписании. Информация должна быть доведена до пассажиров заранее", — сказал источник.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован. По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

В четверг стало известно, что в Китае изолировали уже два города в рамках борьбы с распространением коронавируса — Хуанган и Ухань.

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