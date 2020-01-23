Соответствующую информацию сообщил британским депутатам заместитель спикера палаты общин Найджел Эванс.

Таким образом, заключает Sky News, Лондон избавился от одного из главных препятствий, затруднявших выход Великобритании из ЕС в намеченный на 31 января срок.

Однако, напоминает телеканал, властям ЕС требуется предпринять еще ряд шагов, чтобы придать соглашению между Брюсселем и Лондоном по Brexit статус международного закона.

Накануне сообщалось, что теперь эта сделка должна пройти ратификацию в Европейском Парламенте: как ожидается, ее рассмотрение может пройти на 29 января. До этого британские законодатели в обеих палатах парламента завершили работу над законопроектом.

Затем Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit, который продлится до конца 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона — ярого сторонника Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что почти половина европейских туристов опасаются проблем с посещением Британии после Brexit.