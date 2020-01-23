"Нет, с нами никто не говорил. Мы пока не знаем ни сути этого вопроса, ничего. Если будут обращения правительства, будем их рассматривать. Но наше участие, конечно же, должно строиться на рыночных основах", — сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В качестве примера таких рыночных условий он привел преференции, предоставленные аэропорту Пулково, одним из совладельцев которого является ВТБ.

"Мы, кстати, благодарны тому, что правительство сильно поддержало аэропорт Пулково — и по "открытому небу", и по электронным визам, и по тарифам — это действительно огромный шаг вперед. Но вот на таких рыночных основах, мы считаем, что должно быть так, что любой проект должен быть окупаем. Если предложения будут, мы конечно готовы рассматривать, я уверен, что и наш коллега Сбербанк тоже", — добавил глава ВТБ.

Как сообщалось, в конце прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах". При этом создание региональной авиакомпании обсуждалось и ранее: в частности, в конце 2018 г. стало известно о таком проекте под патронажем Сбербанка и ВТБ. Впоследствии проект был приостановлен.