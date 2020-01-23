"Звонки поступают несколько дней, с позавчерашнего дня мы приняли 30-40 обращений. Туристы в основном спрашивают общую информацию – что за вирус, насколько опасен, есть ли официальный запрет на въезд в Китай", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в ассоциации.

В "Турпомощи" в свою очередь советуют туристам следить за информацией, которую размещают Роспотребнадзор, МИД и ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ), поскольку только она является официальной.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. На данный момент известно более чем о 630 заболевших, 17 человек погибли. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.

Во вторник, 21 января, Ростуризм вслед за Роспотребнадзором рекомендовал российским туристам не ездить в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса до стабилизации ситуации.

Ранее туроператоры "Интурист" и Anex Tour сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" о единичных случаях отказов своих клиентов от поездок в Китай.