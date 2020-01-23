"В соответствии с предложенным Минтрансом США законопроектом, авиакомпании больше не должны разрешать пассажирам брать в салон любых животных "для эмоциональной поддержки". Также в качестве служебных животных останутся только собаки. Министерство проведет общественное обсуждение инициативы", — пишет портал.



По словам представителей министерства, жалобы от бортпроводников и других пассажиров на поведение животных в самолете побудили властей пересмотреть правила перевозки питомцев.



Как отмечает издание, в случае принятия закона авиакомпании будут ограничивать количество животных в салоне самолета до двух на человека и требовать, чтобы пассажиры с питомцами регистрировались на рейс на час раньше, чем другие.



В середине августа прошлого года Минтранс США разрешил пассажирам провозить в салонах самолетов питомцев "для эмоциональной поддержки", а также расширил перечень служебных животных. Помимо собак, в него были включены кошки и пони. За нарушение правила авиакомпаниям грозил штраф.