"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса № PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий", — сообщили "Интерфаксу" в четверг в Росавиации.

По ее данным, в письме руководителя Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, полученном 21 января в ответ на запрос Росавиации, говорится: "На данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полеты в нормальном режиме, как и ранее".

В письме отмечается, что иранские авиационные власти готовы принять все меры для обеспечения сотрудничества и координации в отношении изменений маршрутов полета, времени вылета/прилета и т.п., которые могут быть внесены российскими авиаперевозчиками.

Между тем в ходе совещания профильной рабочей группы в Росавиации представители российских авиакомпаний доложили, что при осуществлении полетов в воздушном пространстве Ирана экипажи самолетов не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана.

"При этом российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов. Воздушное пространство Ирака авиакомпаниями России не используется", — заверили в Росавиации.

При этом принятые в настоящее время меры для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана признаны достаточными.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратил внимание на необходимость незамедлительного информирования Росавиации о малейших отклонениях, возникающих в полётах, и нестандартных ситуациях, которые обычно не возникают в мирное время.