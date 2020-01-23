"Мы со своей стороны рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "болезнь затронула, прежде всего, город Ухань, это провинция Хубэй, город Пекин, провинция также Гуандун", и "есть вероятность более широкого распространения" нового коронавируса.

По словам Захаровой, Роспотребнадзор в координации с российскими диппредставительствами в Китае "внимательно отслеживает ситуацию и осуществляет санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничных территориях".

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.