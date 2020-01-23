Музейный комплекс прекратит работу с 25 января — Нового года по лунному календарю — вплоть до дальнейшего уведомления. Оплата за уже забронированные билеты будет возвращена владельцам.

Ежегодно Запретный город посещают около 7 млн туристов. В 1987 году Запретный город был внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества.

Ранее в четверг также стало известно, что власти Пекина приняли решение отменить в городе все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, в частности, праздничные ярмарки. Многие музеи и парки развлечения в Китае пересматривают график своей работы из-за ситуации вокруг распространения вируса.

Кроме того, в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса — Хуанган и Ухань.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.