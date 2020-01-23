"Фома просыпался несколько раз. Чтобы медведь снова заснул, его кормили снегом. Просыпается и медведица Маша — выходит поесть и снова ложится. Излишней активности она не проявляет", — говорится в сообщении.

В поведении животных нет ничего удивительного, подобное случается и в дикой природе — с середины зимы во время потепления медведи ненадолго просыпаются, отмечается в пресс-релизе.

Еноты, которые зимой также впадают в спячку, пока не просыпались.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в Казани остались грачи, которые прилетают лишь в марте.