Ранее сообщалось, что в Сингапуре на предмет возможного наличия этого вируса были госпитализированы семь человек.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

Также в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города — Хуанган и Ухань.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано не менее 444 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались 17 человек.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.