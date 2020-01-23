"Снегопад в горах поселка Красная Поляна в Сочи начался накануне и усилился днем в четверг. По прогнозам метеорологов, он продолжится до 24 января включительно, выпадет до полуметра свежего снега. Благодаря этому на Курорте Красная Поляна на предстоящие выходные число бронирований выросло на 7%", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе курорта.

Температура в горах при этом понизилась до -13… -11 ℃. "Трассы для фрирайда закрыты из-за повышенной лавинной опасности, горный патруль следит, чтобы туристы ими не пользовались", — отметили в пресс-службе.

В этом зимнем сезоне горнолыжные курорты в Сочи страдали от нехватки снега, стояла необычно теплая погода. Из-за погодных условий и невозможности открытия всех горнолыжных трасс, администрацией горнолыжных курортов Сочи было принято решение перенести старт продаж единого ски-пасса, который изначально планировался в конце декабря.