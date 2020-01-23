"Многие туроператоры вновь ставят на лето чартеры в столицу Каталонии Барселону, увеличивая объемы авиаперевозки и количество городов вылета. Популярное направление хорошо продается по акциям раннего бронирования, некоторые компании заявляют о росте спроса на туры c перелетом до Барселоны в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом", — рассказала она.



По ее словам, рейсы будут выполняться не только из Москвы и Петербурга, но и Екатеринбурга, Самары, Уфы, Новосибирска и других городов. Наиболее востребованы в регионе отели для семейного отдыха.



Каталонию в январе-октябре 2019 года посетили 17,316 млн туристов.