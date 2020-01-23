"Многие туроператоры вновь ставят на лето чартеры в столицу Каталонии Барселону, увеличивая объемы авиаперевозки и количество городов вылета. Популярное направление хорошо продается по акциям раннего бронирования, некоторые компании заявляют о росте спроса на туры c перелетом до Барселоны в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом", — рассказала она.
По ее словам, рейсы будут выполняться не только из Москвы и Петербурга, но и Екатеринбурга, Самары, Уфы, Новосибирска и других городов. Наиболее востребованы в регионе отели для семейного отдыха.
Каталонию в январе-октябре 2019 года посетили 17,316 млн туристов.
Сегодня в 16:01
Туроператоры на лето увеличат объемы авиаперевозки в Испанию из-за роста спроса
МОСКВА. 23 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Продажи туров в испанскую провинцию Каталония по акциям раннего бронирования у туроператоров выросли в полтора-два раза, поэтому туроператоры увеличат объемы авиаперевозки в аэропорты региона, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Многие туроператоры вновь ставят на лето чартеры в столицу Каталонии Барселону, увеличивая объемы авиаперевозки и количество городов вылета. Популярное направление хорошо продается по акциям раннего бронирования, некоторые компании заявляют о росте спроса на туры c перелетом до Барселоны в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом", — рассказала она.